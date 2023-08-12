欧盟《新电池法》会让“万能充”再度复活？假的

在 2022 年 10 月末，欧洲理事会批准了欧洲议会的通用充电器新规，并要求在 2024 年底，Type-C 接口将在欧盟成为手机、平板、耳机等电子设备的强制要求。而正是这一项规则，让苹果决定在 iPhone 15 系列上改变了万年不变 Lightning 接口。

图源：源于网络

2022 年 11 月 1 日，欧盟制定的一份旨在规范大型互联网公司运营的《数字市场法》正式生效，为了防止某些“既当裁判又当选手”的守门员利用其在数据共享、软件安装、平台选择、广告推广等优势地位来获取高额垄断利润或限制市场竞争。

在这一回合，苹果再次躺枪。此前彭博社报道称苹果已经在让工程师准备一个新项目，对 iPhone 上的 App Store 策略进行重大调整。

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最近，欧洲理事会又通过了一项法案，这项法案就是相传许久的《欧盟电池与废电池法规》（以下称为《新电池法》），《新电池法》对便携式电子设备（指密封的、质量小于或等于 5kg 的、非设计专攻工业用途的产品）提出了新的指示，要求便携式电子设备的电池都应该采用可拆卸的电池设计。

接下来我们分两部分来聊聊《新电池法》到底说了什么，对手机行业又会有什么影响？

《新电池法》到底讲了什么？

从实际结果来看，《新电池法》的诞生可谓是万众瞩目，甚至说是众望所归。在投票当天，欧洲议会就以 587 票赞成、9 票反对、20 票弃权的结果，高票通过了这项电池管理相关规定。

一直以来，欧盟都是绿色低碳发展的推动者之一，甚至早在 2006 年欧盟就推出了针对电池的指导性文件《电池指南》，2017 年欧盟委员会成立了欧洲电池联盟，随后 2020 年欧盟提出《新电池法》的拟定方案，经过缝缝补补，才是我们如今看到的《新电池法》。

所以，欧盟对电池方面的专注，还真就不是这两年才想起来的。

不过与所有人想的不一样的是，这项《新电池法》将会对所有在欧盟出售的电池进行全生命周期监管，从上游的矿产、材料到生产、回收及再利用环节，涉及到便携式电池、工业电池、电动汽车动力电池、两轮电动车电池。

在这份《新电池法》中，管理方向大致分为两个部分，一类是动力电池，一类则是便携类电池。其中动力电池包括质量超过 5kg 的工业电池、EV 电池、LMT 电池、SLI 电池，而便携类电池则是指密封的、质量小于或等于 5kg 的、非设计专供工业用途的电池。

图源：《欧盟电池与废电池法规》

在管理内容方面：

第一：欧盟《新电池法》更注重废旧电池收集、电池材料回收再利用。

《新电池法》要求厂商有一定的回收目标，比如动力电池要求 2028 年回收率 51%，2031 年达到 61%。而便携式电池在 2023 年回收率要达到 45%，2027 年达到 63%，2030 年要达到 73%。

第二、生产制造商要提供电池碳足迹声明和标签，以及电池护照。

《新电池法》要求容量超过 2kWh 的可充电工业电池和动力电池必须提供碳足迹声明和标签，企业要收集并计算每一个生命周期的碳排放数据、包括上游原材料、产品生产、运输、报废和回收。除此之外，《新电池法》还要求在 2026 年，动力电池必须拥有电池护照（记录有电池容量、性能、用途、化学成分、可回收材料等新信息），才能在欧洲地区销售。

特斯拉装载的 LG 电池电子护照

第三、所有便携式电池都应该采用可拆卸电池设计。

在《新电池法》中，要求自 2027 年起，所有便携式电池都要采用可拆卸的电池设计，消费者不需要特殊的工具或培训，就能自行打开设备，并取出和更换电池。

图源：欧盟官网新闻稿

在这三类规定中，相较于面向产业端的动力电池碳排放和回收，与消费者关系最大的肯定是便携式电池的可拆卸式设计。那么一个问题来了，电池可拆卸是早年间被手机厂商所淘汰的技术，随着《新电池法》的推出，难道手机市场就要倒退十几年，回到早年拆卸电池的年代吗？

别急，听我慢慢道来。

未来手机真的会需要回归“万能充”吗？

早在去年年末和今年年初，在欧盟《新电池法》还没彻底通过表决的时候，就有不少媒体报道过这一事件，但从内容来看，这件事的舆论有点跑偏了。

首先，消费者不喜欢一体式电池是事实。

随着这两年手机技术的发展，为了做到更好的防水、更精密的机身内部设计，手机厂商都采用了一体式电池设计。但这样引起的弊端就是补能过慢，需要长时间的充电，手机才能再度回到满电的状态，这也是手机提高充电功率的主要原因。这一问题如果采用可拆卸式电池设计，则可以在不到一分钟的时间内让手机回到满电状态。

除此之外，各大手机厂商均采用私有充电协议，这也变相的增加了消费者的充电成本，如果手机变成可拆卸式电池，也算得上是“众望所归”。

但欧盟的规定也并非消费者所想的一样。

在其他媒体的报道中，表示未来手机都会采用可拆卸电池的设计，回归“万能充”充电的时代。可根据欧盟《新电池法》的规定来看，新规的“可拆卸电池”指的并不是“万能充”时代，更多的是指电池可以通过常见工具进行拆卸，比如螺丝刀、翘片等日常工具。像目前拆卸需要电烙铁、热风枪、溶胶剂等等这种工具，则不被允许。

所以，如果基于这几条说明，未来手机可能更多的是加入拆卸能力，而不是随手拆卸能力，这两者之间有着很大的区别。此外，这一条例很可能还会导致手机失去防水、厚度增大等负面问题。

所以，这是我们首先需要明确的一点，那就是“万能充”回归是不可能的。

其次，据国外媒体报道，在欧盟《新电池法》中还有着两条“豁免条款”。

第一、如果手机使用高质量电池：既 500 次充电循环后仍可提供 83% 原始容量，或 1000 次充电循环后仍具备 80% 的原始容量，则手机可继续使用封闭式设计。

第二，如果手机具备防水功能，或达到一定防水等级，包括直板机与折叠屏手机，则手机仍旧可以使用封闭式设计。

图源：三星官网

关于第一条，早在前两年小米通过电流算法以及加厚石墨片，就能够做到 800 次循环电池容量 80% 以上了，2022 年 OPPO Find X5 也能够做到循环充放电 1600 次剩余有效容量 80%。

除此之外，此前的荣耀 X50 所搭载的长寿命电池，在 1000 次充放电后电池健康度也能保持大于 80%。这一法规将在 2027 年生效，对于手机厂商来说，随着技术迭代，2027 年这些可能都不是太大问题。

图源：荣耀官网

至于防水，目前折叠屏手机虽然没有全部支持防水，但三星和华为已经发布了具备防水性能的折叠屏手机，旗舰级直板机更是大多数都支持防水功能。

所以，基于这两条豁免条款，国内手机出口欧洲并没有太大的约束空间，相较于旗舰级市场，面临考验更多的可能是中低端市场。因此，《新电池法》的出现大概率不会对手机现状做出改变，顶多是会倒逼手机厂商在电池性能和防水认证上多做工作。

事实上，欧盟最近所推出的这些条规定，从消费者角度来说都有一定利好。从我个人角度来说我比较支持欧盟出台更多的法律法规的，国内手机厂商经过多年的发展已经形成一定定式，缺乏新的监管来改变这个市场，避免消费者使用产品会面临的一些问题。这次欧盟《新电池法》就给了我们一个很好的例子，可以有效避免中低端产品电池性能拉胯，也能让厂商在折叠屏防水和电池性能上做出突破。

至于未来如何，就让我们拭目以待吧。

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：zhinan617）

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