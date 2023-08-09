苹果将 Vision Pro 头显的外接电池称为“Magic Battery”

IT之家 8 月 9 日消息，苹果 3499 美元（IT之家备注：当前约 25298 元人民币） 的 Vision Pro 将于 2024 年初上市，包含比目前市场上任何头显设备都要高端的硬件，包括两个高分辨率 4K micro-OLED 显示屏、12 个摄像头和 5 个传感器，还有两个 Apple Silicon 处理器等等。

苹果已经在今年 7 月开始向开发者提供 Vision Pro 开发套件和其它开发工具，因此揭露了许多苹果未曾公布的信息。

苹果此前透露 Vision Pro 续航时间为 2 小时，而根据消息源 @aaronp613 分享的信息，Vision Pro 头显共有 A2781，A2988 和 A2697 三种不同的电池，目前尚不清楚三者之间的差别。

除此之外，根据 tvOS Beta 5 中的代码参考，苹果准备将 Vision Pro 的外部电池包称为“Magic Battery”。

根据之前的爆料，这种电池原本被称为“MagSafe Battery Pack”，因为它与 iPhone 所使用的 MagSafe 外接电池十分相似，可以为 Vision Pro 提供两个小时的续航。

根据马克古尔曼的说法，Vision Pro 左侧可以插一根编织电源线，你可以将 MagSafe 外接电池放在上衣口袋或腰包里，然后就可以在使用 Vision Pro 时随意移动。

但也正因如此，Vision Pro 遭受到了大量用户的吐槽，因为市场上大多数 AR / VR 头显都使用集成电池。

至于这么做的原因，古尔曼称苹果在测试中发现内置电池会导致 Vision Pro 超重，用户佩戴起来不舒服。

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