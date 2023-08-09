宁德时代、亿纬锂能之后，欣旺达首个欧洲动力电池工厂落地匈牙利

IT之家 8 月 9 日消息，欣旺达电子股份有限公司今日宣布，为进一步深化公司全球化战略布局，欣旺达子公司欣旺达动力科技股份有限公司通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司在匈牙利投资人民币约 19 亿元，建设新能源汽车动力电池工厂一期，主要从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务。

据介绍，匈牙利项目是欣旺达在欧洲的首个自有生产基地，也是继 2017 年欣旺达在印度新德里开启全球化布局的第三个海外工厂。

欣旺达表示，匈牙利成为欣旺达欧洲自有工厂的首选之地，主要是基于匈牙利汽车工业发展历史悠久，聚集了大批整车企业，加之其地处欧洲中部的枢纽性地位，便于欣旺达快速响应客户需求，完成本地化生产。

其次，2022 年，欧盟就“2035 年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致，匈牙利积极响应，积极推动汽车制造业向电动化转型。加上近年来中匈两国不断深化的经贸关系，更是为欣旺达匈牙利工厂的建设提供了天然的投资环境。

IT之家此前报道，全球最大的电池厂商宁德时代也正在匈牙利建设一座价值 73 亿欧元的电池工厂，此前该公司在德国已建立首个欧洲生产基地。亿纬锂能 6 月也宣布将投资 99.7 亿元在匈牙利建厂，生产大型圆柱电池。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。