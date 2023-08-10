零下 40℃ 无损冷启动，我国自主研发出新型氢燃料电池

IT之家 8 月 10 日消息，据央视中国之声《隐形冠军》报道称，大连新源动力自主研发打造出具有零下 40℃无损冷启动、集成化小体积等业内领先优势的新型氢燃料电池。

▲ 新型氢燃料电池与系统，图源大连新源动力

报道称，新产品采用自增湿、低铂、高性能膜电极匹配超薄金属双极板的设计，单电池厚度减少了 20%，整体体积缩小大约三分之一，制造成本降低了 30%。但功率提升了 33%，寿命提升了 100%，拥有超过 2 万小时的使用寿命，达到国际领先水平。

IT之家查询获悉，这款电池名为燃料电池电堆模块 HYMOD -200 M7 ，采用可自增湿、低铂、高性能膜电极匹配超薄金属双极板，额定功率 200kW，体积比功率密度 6.0kW / L，可实现-40°C 无辅助加热快速冷启动，设计寿命超过 20,000 小时，可应用于重卡、矿卡、轨道交通、船舶等场景，同时可功率向下输出满足乘用车应用要求。

此外，大连新源动力也展示了全新一代的燃料电池膜电极 HYMEA。该产品基于新源动力燃料电池智能自动化生产线卷对卷生产，可实现客户要求定制化，铂载量≤0.2g / kW，功率密度≥1.6W / cm2，技术指标号称达到国际先进水平。

▲ 全新一代的燃料电池膜电极 HYMEA，图源大连新源动力

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