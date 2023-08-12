东风风神皓瀚上市：燃油 / 油混车型，8.99 万-13.69 万元

IT之家 8 月 12 日消息，东风风神皓瀚车型正式上市，共有两款车型：DH-i（HEV 油混）、马赫动力（燃油），其中燃油版车型价格为：8.99-11.19 万元；HEV 油混版车型价格为：9.99-13.69 万元。

东风风神还推出了 6 大购车权益，包括金融礼、置换礼、升级礼、智趣礼、质保礼和无忧礼。

IT之家从官网获悉，东风风神皓瀚拥有多款配色：陶瓷白、陶瓷白 + 端砚黑、端砚黑、骇客绿、绅墨蓝、科幻银、科幻银 + 端砚黑；采用星河星语美学外观，前脸提供“繁星”和“星轨”两种样式格栅，配备 LED 星河之光前大灯、星速幻影赛道尾翼、双边 4 出尾喉等；长宽高分别为 4650/1905/1630mm，轴距为 2775mm，提供 18 英寸、19 英寸和 20 英寸三种轮圈可选。

内饰上，东风风神皓瀚配备 13.2 英寸中控大屏，10.25 英寸全液晶仪表盘、双辐平底式多功能方向盘，采用星空环绕智能座舱，配合搪塑 + 皮质 + 缝线仪表台，视觉观感更佳；车机搭载 WindLink OS 2.0 智能系统，支持高德地图导航、车联网、4G / 5G 网络、OTA 升级等。

动力上，燃油车型搭载 1.5T 发动机，最大功率 150kW，峰值扭矩 305N・m，匹配 7DCT 变速箱，WLTC 工况综合油耗 6.8L / 100km；HEV 电混车型电动机最大功率 215kW，峰值扭矩 210N・m，传动匹配 4 挡智能混动变速箱，WLTC 工况综合油耗 4.97L / 100km，综合续航 1200km。

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