苹果 A17 仿生处理器跑分曝光：单核成绩相较 A16 提升高达 31%

IT之家 8 月 13 日消息，此前 A17 仿生处理器的早期性能评估表明，与上代 A16 仿生处理器相比，单核性能没有重大提升。然而，最新曝光的跑分却呈现出完全不同的景象。

Naveen Tech Wala 在 X 上分享的图像显示，此次跑分测试是在 iPhone 15 Pro 上进行的，显示了标识符 iPhone 16,1。之前的传闻称，A17 将继续像 A16 一样采用 6 核 CPU，Geekbench 6 结果显示两个性能核心的时钟速度相同，为 3.70GHz。

结果显示，A17 在基准测试的单核成绩为 3269 分，中比 A16 提高了 31%。在多核测试中，差距并不那么大，A17 的成绩比 A16 高出 24％，但仍然非常出色。

Geekbench 6 图像还显示了 Metal 分数，该分数测试了即将推出的 SoC 的 GPU，获得了 30,669 分。

这些跑分结果让人对即将发布的 iPhone 15 系列充满期待，不过IT之家需要指出的是，这些跑分结果存在修改或伪造的可能性，因此在苹果正式发布 iPhone 15 系列之前，我们还是要保持一定的怀疑态度。

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