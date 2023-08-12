R 星游戏《荒野大镖客：救赎》Switch 版将于 8 月 17 日发售，大小约 11.5GB

IT之家 8 月 12 日消息，R 星经典游戏《荒野大镖客：救赎》即将登陆任天堂 Switch 以及索尼 PS4 平台，支持官方中文。日前，游戏已经上架任天堂 Switch eShop 美区商店页面，内容部分显示数字版游戏本体大小约为 11.5GB。

本作数字版将于 8 月 17 日发售，eShop 美区售价 49.99 美元（IT之家备注：当前约 362 元人民币）。实体版卡带预计 10 月 13 日发售，包含额外 DLC 内容「亡灵梦魇」。

《荒野大镖客：救赎》最初于 2010 年 5 月 18 日在 PS3 和 Xbox360 上推出，此后从未推出过新世代主机和 PC 的移植版或重制版。

《荒野大镖客：救赎》最近还被爆出即将推出重制版，游戏已经重新在韩国评级机构重新评级，另外玩家也发现 R 星更新了《荒野大镖客》的成就图标。

至于本作 Switch 版的定价，Take-Two Interactive 首席执行官兼董事长 Strauss Zelnick 就 IGN 提出的这一问题进行了回复，表示“游戏定价非常合理”。

Strauss Zelnick 表示：“我们认为 50 美元的售价符合《荒野大镖客：救赎》在商业上的准确定价，登陆 PS4 / Switch 平台的本作还包含了《不死梦魔》，它在最初发售时就是一款很棒的独立作品，所以我们觉得这款出色的捆绑包对于消费者来说有着巨大的价值。”

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