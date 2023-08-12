苹果 iPhone 15 机模上手：收窄边框、改用 Action 按钮和 USB-C 端口

IT之家 8 月 12 日消息，数码频道 Unbox Therapy 在今年 5 月分享了 iPhone 15 Pro Max 的机模之后，今天再次通过其 X（推特）账号，发布了 iPhone 15 标准版的机模上手视频。

数码频道 Unbox Therapy 在视频只是简要介绍了 iPhone 15 带来的改变，IT之家听译其中内容，已经制作成熟肉，用户可以安心“食用”：

视频中主要介绍了以下几点变化：

边框收窄：视频中放出了 iPhone 15 和 iPhone 14 的对比，可以明显看到边框收窄。

机身侧面：机身的侧边采用了金属拉丝的效果，背面则是磨砂质感，这样可以增加握感和防滑性。

改为 Action 按钮；静音拨片调整为 Action 按钮，类似于 Apple Watch Ultra 的逻辑，可以实现用户的个性化定制操作。

音量键中间不再分离：iPhone 15 音量键采用一体设计，不像 iPhone 14 那样采用分离设计。

灵动岛打孔缩小

改为 USB-C 端口：底部的闪电端口改为 USB-C 端口。

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