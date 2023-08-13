Android 14 新功能曝光：将允许用户撤销应用的全屏权限

IT之家 8 月 13 日消息，Android 14 是谷歌即将发布的最新操作系统，将带来一些新的功能和改进，其中之一是让用户能够撤销应用的全屏权限。这意味着，用户可以阻止一些应用在全屏模式下隐藏状态栏和导航栏，从而更方便地查看时间、电量和其他信息，同时还可以防止应用程将全屏广告推送到屏幕上。

目前，安卓系统中，有些应用会自动进入全屏模式，例如游戏、视频播放器、阅读器等。这样可以提供更大的视野和更好的沉浸感，但也会带来一些不便。比如，用户想要退出全屏模式时，需要从屏幕边缘向内滑动，才能显示状态栏和导航栏。有时候，这个操作可能不太灵敏，需要多次尝试。

Mishaal Rahman 发现，安卓 14 的新功能将解决这个问题，用户可以在设置中找到一个名为“管理全屏意图”的菜单，里面列出了所有具有全屏权限的应用。用户可以选择任何一个应用，然后关闭“允许全屏”开关，就可以撤销该应用的全屏权限。

这个功能对于那些不喜欢全屏模式的用户来说，是一个很好的改进，可以让用户更自由地控制自己的手机界面，也可以避免一些误操作或者恶意软件利用全屏模式进行诈骗。

此外IT之家注意到，今年晚些时候，谷歌将默认停止向刚首次安装的应用程序授予此权限（电话拨号器应用程序和闹钟应用程序除外）。在升级 Android 14 之前安装的任何应用，都需要手动撤销该权限。

Android 14 正式版预计将在今年秋季发布，除了全屏权限管理外，还将带来一些其他的新特性和优化，例如更好的隐私保护、更智能的通知管理、更多的主题选项等。

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