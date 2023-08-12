类似苹果“连续互通”，谷歌安卓 14 发现“Link Your Devices”功能

IT之家 8 月 12 日消息，开发者 Mishaal Rahman 近日在 X（推特）上发布推文，在深入挖掘安卓 14 Beta 5 更新之后，发现了名为“Link Your Devices”的功能。

他表示在安卓 14 系统中，用户打开设置-> 谷歌-> 设备和分享之后，可以看到“Link Your Devices” 选项。

关于这项功能的完全细节尚不清楚，IT之家根据国外科技媒体 NeoWin 报道，在登录相同的谷歌账号之后，该“Link Your Devices” 选项主要功能如下：

切换通话： 某台安卓设备在接到来电之后，用户可以在另一台连接 / 绑定的安卓设备上接听或者选择挂断。这意味着用户可以在多台手机或平板上接听来电。

共享网络：用户可以在安卓设备上无缝分享网络和热点。

这项功能类似于苹果的连续互通功能，官方对该功能的介绍如下：

单独使用 Mac、iPad、iPhone 或 Apple Watch 时，你已能够成就非凡之事。将它们搭配使用，你将可以创造更多精彩。 你可以将 iPhone 用作 Mac 的摄像头；无需拿起 iPhone，便可接打电话；戴着 Apple Watch 时，你的 Mac 还能自动解锁。如此默契，只因它们本就是为相互配合而生。

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