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阿里云盘新活动：根据注册天数送容量，有效期 180 天

2023/8/13 18:01:19 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 13 日消息，阿里云盘近期推送 v4.9.3 版本升级，更新了活动和功能：

  • 新版本升级好礼：升级到 4.9.0 及以上版本的用户，会免费获赠容量。注册越久，领取的容量越多。

  • “备份多少送多少”活动限时开启：现在在备份盘中存文件，就能获得容量，存越多送越多。

  • 新增功能：备份盘中的文件支持复制到资源库中分享。

  • 优化功能：分享和快传转存的文件，可以自定义保存路径了。

IT之家发现，根据注册天数送容量活动截至 8 月 31 日 24 点，参与条件如下：

  • 设备要求：仅限阿里云盘移动端、Pad 端可参与本活动。

  • 版本要求：iOS、iPAD 需升级至 v4.9.0 及以上版本，安卓及安卓 pad 需升级至 v4.9.1 及以上版本，可参本活动领取奖励。

规则说明：

  • 以你的阿里云盘账号的注册天数为准，参与活动可领取「100GB + 注册天数」GB 容量。如今日为注册第 1 天，可领取 101GB 容量，领取的容量为全盘通用容量，有效期为 180 天。

  • 领取方式：登录阿里云盘移动端或 Pad 端，查看首页公告（或点击相关的精选活动卡片），点击进入活动页面，即可查看并参与活动领取奖励。

  • 奖励领取后，获得的容量可至「容量管理 - 容量明细」，查看「版本升级答谢礼」容量明细。

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关键词：阿里云盘

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