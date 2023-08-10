阿里巴巴 2024 财年第一财季营收 2341.6 亿元，同比增长 14%

IT之家 8 月 10 日消息，阿里巴巴今日公告显示，2024 财年第一财季（2023 年 4~6 月）营收 2,341.6 亿元人民币，同比增长 14%，预估 2,237.5 亿元人民币。

调整后每 ADS 收益 17.37 元人民币，上年同期 11.73 元人民币。调整后息税折旧及摊销前利润 520.5 亿元，同比增长 27%。调整后净利润 449.2 亿元人民币，同比增长 48%。

IT之家从阿里巴巴财报中获悉，淘天集团收入同比增长 12%，淘宝 App 6 月 DAU 同比增长 6.5%；阿里国际数字商业集团收入同比增长 41%；菜鸟收入同比增长 34%；本地生活收入同比增长 30%；大文娱收入同比增长 36%。

AI 热潮带来算力和模型服务需求增长，阿里云季度收入同比增长 4%，经调整 EBITA 同比增长 106%。

菜鸟集团本季度营收 231.64 亿元人民币，同比增长 34%。阿里巴巴表示，本季度，菜鸟继续增强物流能力，国际快递推出“全球五日达”，海外分拨中心增至 18 个，国内优选仓配“半日达”极速体验覆盖重点 8 城。优质服务加上科技引领的运营优化，菜鸟本季度盈利能力也得到改善。

财报显示，蚂蚁集团一季度为阿里巴巴利润贡献了 6.02 亿美元（当前约 43.46 亿元人民币）。

阿里巴巴美股盘前拉升，现涨近 4%，公司第一财季营收超预估。

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