OPPO 小布助手将具备 AI 大模型能力，基于 AndesGPT

IT之家 8 月 13 日消息，继华为鸿蒙 4.0 为小艺接入 AI 大模型、小米大模型首曝之后，OPPO、vivo 也逐渐开始在大模型领域发力。

OPPO 官方今日宣布，基于 AndesGPT 打造的全新小布助手即将开启大型体验活动。

据称，升级后的小布助手将具备 AI 大模型能力，拥有更强的语义理解对话能力，可以根据需求的文案撰写用户需要的内容，而且归纳总结等 AI 能力也将大大增强。

据介绍， AndesGPT 是 OPPO 安第斯智能云团队打造的基于混合云架构的生成式大语言模型。该团队在两年前开始对预训练语言模型进行探索和落地应用，自研了一亿、三亿和十亿参数量的大模型 OBERT，OBERT 也曾一度跃居中文语言理解测评基准 CLUE1.1 总榜第五名、大规模知识图谱问答 KgCLUE1.0 排行榜第一名。

OPPO 透露，AndesGPT 在 OBERT 模型训练经验的基础上融合了中文对话数据的持续学习、指令精调、人类反馈强化学习和知识增强等关键技术，在今年 6 月的 C-Eval 评测榜单上曾位列第五名。

IT之家查询发现，OPPO 小布助手团队此前就已经开始在 AI 技术领域发力，包括语义理解、对话生成、多模态等生成式 AI 相关技术。

OPPO 小布智能中心多模态学习负责人郑志彤在 VALSE 上透露，OPPO 近两年已先后启动了 CV 大规模预训练、NLP 大规模预训练、多模态预训练、AIGC 绘图和 AndesGPT 等诸多项目，并且还在现场展示了 OPPO 小布助手在 AIGC 画图上线的各种业务场景，包括锁屏 AI 壁纸、主题商店 AI 壁纸、App 内小布空间壁纸、云相册搜索 Beta 等功能，由此可见 OPPO 当下于人工智能 AI 领域探索层面的深入程度。

除此之外，OPPO 上个月还宣布向 LF AI&Data 基金会无偿捐赠 AI 项目 ——ShaderNN。据介绍，这是业界首个支持 OpenGL 和 Vulkan 全图形栈的高效轻量推理引擎，面向移动端图形、图像、游戏实时 AI 应用。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。