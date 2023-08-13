加州用 AI 监测野火：1032 个摄像头联网扫描森林异常

IT之家 8 月 13 日消息，美国加州林业和消防保护局（Cal Fire）近日公布了一个新的项目，利用人工智能（AI）来检测森林火灾。该项目是与加州大学圣地亚哥分校（UCSD）合作开发的，名为“Alert California AI”，使用 1032 个 360 度旋转摄像头的视频信号，通过 AI 来“识别摄像头画面中的异常情况”。一旦发现潜在的火灾，就会通知紧急服务和其他有关部门，以判断是否需要采取应对措施。

该项目已于 7 月份启动，据路透社报道，已经成功扑灭了至少一起可能引发大火的火情。据悉在该事件中，一台摄像头在凌晨 3 点拍到了圣地亚哥东部偏远的克利夫兰国家森林（Cleveland National Forest）中一处初起的火焰。AI 立即发现了火势，并通知了一名消防队长，消防队长召集了大约 60 名消防员，包括 7 辆消防车、2 台推土机、2 辆水罐车和 2 支作业队，火势在 45 分钟内被扑灭。

Cal Fire 使用的 1032 个实时摄像头画面中的一小部分，可以看到 9 个画面，显示了加州不同地区的森林和沙漠景象

“Alert California AI”技术网站称，他们使用从飞机和无人机上进行的激光雷达（LiDAR）扫描，生成“关于扫描表面的三维信息”。结合了树种的物理特征，来了解加州森林生物量和碳含量。Cal Fire 说，机器学习（ML）模型利用摄像头的 PB 级（1PB=1000TB）数据来区分烟雾和其他空气颗粒。

该系统是由 UCSD 工程师使用加州公司 DigitalPath 提供的 AI 开发的，Cal Fire 在过去四年中已经投入了超过 2000 万美元（IT之家备注：当前约 1.45 亿元人民币）在该项目上，并承诺在不久的将来再投入 351.6 万美元（当前约 2545.6 万元人民币）。

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