小米 MIX Fold 3 公布首支产品体验视频，真机亮相

IT之家 8 月 13 日消息，小米公布 MIX Fold 3 首支产品体验视频，视频中雷军展示了悬停拍照功能，放在桌子上对着窗外拍摄了一段延时摄影。

视频中的小米 MIX Fold 3 是黑色配色，搭载矩形相机模组，左侧为后置四摄，右侧印有徕卡标志性 logo，边框采用平直设计，与机身背面连接处有一定弧度，机身看起来非常轻薄。

IT之家从官方获悉，小米 MIX Fold 3 支持 45°-135° 大角度悬停，其“龙骨转轴”由 14 个活动关节组成，提升跌落的可靠性能。

该机徕卡双长焦：一颗 3.2X 人像镜头、一颗 5X 潜望式长焦，配合主摄广角实现了全焦段拍摄能力，同时还在徕卡 Summicron 光学镜头中添全新高透玻璃镜片，提升透光率。

续航方面，小米 MIX Fold 3 在 5 小时重度使用测试中，剩余电量 11%， 超越了其它友商的四台手机 ；内屏选用 Pol-less Plus 低功耗大屏，内外屏 DOU 全部高达 1.34 天。

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