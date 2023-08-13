日本计划明年 4 月对国产电动汽车电池和半导体实行税收减免

IT之家 8 月 13 日消息，据外媒 fagenwasanni 报道，日本将于 2024 年 4 月开始对国产电动汽车（EV）电池和半导体实行税收减免。此举旨在增强经济安全，并效仿了美国和欧盟实施的类似产业政策。

根据拟议的 2024 财年税法修订案，经济产业省将建议对日本境内参与制造战略性关键产品的公司进行减税，减税将基于电池和芯片的产量，将在今年年底前敲定包括适用项目在内的具体细节。

IT之家注意到，该税收减免政策与美国《通货膨胀削减法案》一致，还旨在降低在国内从事关键零部件制造的公司的企业税。日本在每年春季都会进行税法修订，执政联盟就税法草案达成政治协议并在 12 月确定总体方向后进行修订。

除了税收减免之外，日本还采取措施确保战略物资的供应链。日本政府已宣布为台积电和美光科技等芯片制造商提供数十亿美元的补贴，以在日本建立生产设施。

此外，日本国土交通省近日制定了在公共道路上安装电动、插混汽车专用充电桩的指导方针，旨在加快该国新能源汽车普及的步伐，同时防止事故发生。

充电桩设置可利用车道旁空间；

为避免长时间停车，鼓励采用快充设备；

充电桩的建设不能影响行人、非机动车的正常通行。

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