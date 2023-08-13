丰田正考虑推出插混 / 燃料电池 / 纯电版普拉多车型

IT之家 8 月 13 日消息，据外媒 Automotive News 本周六报道，丰田汽车在 8 月 2 日推出了全新普拉多（北美地区以兰德酷路泽 / 陆地巡洋舰的名称出售），该公司总工程师 Keita Moritsu 在受访时表示，他们正考虑在未来推出这款新车的更多版本动力车型，比如插电式混合动力、燃料电池以及纯电。

Keita Moritsu 指出，由于全新普拉多基于 TNGA-F 平台打造，因此若要将其电动化，需在结构上作出妥协。而丰田现有的电动车如 bZ4X、雷克萨斯 RZ，都是基于 TNGA 平台的调整版本。

Keita Moritsu 表示，当前每一种动力形式都有利有弊，需通过多种路径来实现最终目标。“比如燃料电池汽车，其性能非常适合长距离驾驶、牵引，但是会受到有限的基础设施的制约。”

不过，丰田仍没有关于插电混动或纯电版本普拉多车型的详细计划。作为参考，前不久发售的全新普拉多在北美和中国市场采用全新的 2.4L 涡轮增压 Turbo Hybrid 混合动力系统，最大输出功率为 243 千瓦（330 马力），最大扭矩为 630 牛・米，配备全时四驱系统。

IT之家注：全新普拉多属于以燃油驱动为主的油电混合动力车型，不能进行外接充电，无法享受包括绿牌在内的新能源车补贴政策。类似的油电混动车型还包括五菱星辰混动版、丰田普锐斯、日产奇骏 e-POWER 等。

目前可享受绿牌政策的混动车型，为包括增程式的插电式混合动力车型，如比亚迪 DM-i 系列、长城 Hi4 电四驱系列、理想 L 系列等。

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