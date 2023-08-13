消息称软银正试图收购愿景基金 1 号持有的 25% Arm 股份

IT之家 8 月 13 日消息，上周有消息称，软银正准备下个月将旗下芯片设计公司 Arm 送到纳斯达克进行 IPO 上市，估值预计在 600 亿至 700 亿美元（当前约 4344 亿至 5068 亿元人民币）之间。

据路透社，知情人士透露，软银集团正在与愿景基金 1 号 (Vision Fund 1，简称 VF1) 进行谈判，拟收购其持有的 25% Arm 股份。

IT之家注：目前软银集团控制着 Arm 约 75% 的股份，其余 25% 由软银旗下愿景基金持有。愿景基金 1 号是软银在 2017 年筹集的一支规模达 1000 亿美元的投资基金。

如果谈判达成交易，这家日本科技投资公司将会给 VF1 的投资者带来一大笔意外之财，其中包括沙特阿拉伯的公共投资基金和阿布扎比的 Mubadala 投资公司。

除此之外，他们还有另一种选择，也就是让 VF1 在 IPO 后通过股市逐步出售 Arm 股份。但由于持股规模较大，这一操作至少需要一至两年的时间才能完成。而且，对于该基金的投资者来说，这也更具风险性，因为 Arm 的股价有可能在 IPO 后下跌。

消息人士表示，孙正义已聘请瑞恩集团 (Raine Group) 担任投资银行顾问，就谈判事宜向软银提供建议。为了避免利益冲突，孙正义已退出 VF1 对该事项的审议，以便基金独立作出符合投资者利益的决策。

一位消息人士补充说，愿景基金 1 号的投资委员会和软银的投资顾问委员会正在处理这笔谈判。这两个委员会都由基金投资者代表参加。双方正在讨论的交易对 Arm 的确切估值尚不清楚，不过消息人士也警告称可能无法达成协议。

据知情人士透露，如果达成协议，软银将在 IPO 中出售较少数量的 Arm 股份，并很可能保留 85% 至 90% 的股份。

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