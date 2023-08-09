威联通发布 AI NAS TS-AI642：搭载 8 核 Arm 处理器，内置 NPU

IT之家 8 月 9 日消息，威联通科技今日推出新一代 AI NAS TS-AI642，6 盘位设计，搭载 Arm 八核心处理器与运算效能达 6 TOPS 的神经运算单元 (NPU)，更适合 AI 影像辨识与智慧监控应用。

IT之家附威联通 TS-AI642 简介如下：

TS-AI642 搭载 64-bit ARM Cortex-A76 与 Cortex-A55 八核心处理器，内建 6 TOPS NPU，对 AI 人脸辨识、影像分析与智慧影像监控应用可显著提升运算效率，包含：QuMagie 智慧相簿 AI 辨识图像速度提升 2 倍、增进 Qsirch 进行 AI OCR 辨识图形中的文字速度、增加 QVR Face Insight 人脸辨识与 QVR Human 人流计数可同时分析监控摄影机数量。

TS-AI642 内建 2.5GbE 网络，可通过 PCIe Gen 3 x2 插槽安装更高的 10GbE 网卡；另可串接储存扩充设备 TL-D1600S，获得 18 个 HDD 磁盘容量、超过 350 TB 的大储存空间。

TS-AI642 提供全方位备份与灾难复原解决方案，并支持众多主流云端服务，可轻松建置混合云应用。IT 管理者可为 NAS 定期建立快照，防御恶意软件威胁，并利用 QVPN 建立虚拟私有网络。

威联通 TS-AI642 目前暂未上架。

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