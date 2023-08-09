磐镭上架 8GB 显存版 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 显卡，售 1149 元

IT之家 8 月 9 日消息，据磐镭 PELADN 官方公众号消息，磐镭日前推出新款 RX 6500 XT（RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR），该显卡是在磐镭 RX 6500 XT 显卡的 8GB 显存版本，官方表示，目前该显卡已正式上线，给予玩家们千元市场领域新的选择，能够满足高清视频以及网络游戏的娱乐需求。

▲ 图源 磐镭 PELADN 官方公众号

官方表示，这款 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 显卡三围为 227×124×43mm，可兼容当下绝大部分机箱，配备两个特殊设计的九叶闭环风扇，支持智能启停技术。同时还具有两根直触式热管设计，搭配大面散热鳍片，“实现高效的散热效能”。

▲ 图源 磐镭 PELADN 官方公众号

外观方面，官方声称，该显卡设计灵感“源自古战场”，四角边缘处采用了斜切面处理，正面与顶部两块时尚钻石纹路、彩镀镭射亮片点缀，具有一定视觉特色。

IT之家发现，RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 显卡只配备了 1 个 DP 和 1 个 HDMI 接口，不过官方认为，“作为一款入门级显卡，对于玩家们来说也够用了”。

▲ 图源 磐镭 PELADN 官方公众号

功耗方面，这款 8GB 显存版显卡为 113W，搭配 8Pin 外接供电口，需使用 400W 电源来保障显卡在满负荷时稳定工作。

官方同时表示，磐镭 RX 6500 XT 8GD6 ARMOUR 采用了 RDNA 2 架构，提供了“出色的性能和高效的能源管理”，因此“不仅使得游戏体验更加顺畅，还能降低能耗”。

此外，该显卡还支持 DirectX 12 Ultimate 和 FidelityFX Super Resolution 技术，能够提供相对更好的游戏画质和性能，同时还支持 Ray Tracing 光线追踪技术，让用户得到一定的“沉浸游戏体验”。

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