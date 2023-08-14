小米 Redmi K60 至尊版手机预热：率先支持国产 PPP 北斗高精度定位

IT之家 8 月 14 日消息，小米 Redmi 官方继续对 K60 至尊版手机预热，正式宣布率先支持国产 PPP 北斗高精度定位。

据官方介绍，PPP 北斗高精度定位采用 3 颗北斗第三代专用卫星，与 CAICT 中国信通院合作实现更全区域覆盖，据称“定位能力大幅提升”。

公开资料显示，精密单点定位服务（PPP）是北斗三号一大特色服务，基本原理为使用北斗三号 PPP-B2b 信号作为数据广播信道，由北斗三号的 3 颗 GEOP 星在我国及周边地区播发北斗三号系统和其他全球卫星导航系统的轨道和钟差等改正信息，可以为用户提供公开、免费的静态厘米级、动态分米级高精度服务。

Redmi K60 至尊版手机的多项关键参数已经公布，该手机将搭载天玑 9200 + 处理器，提供 24GB+1TB 版本，正面配备第二代“1.5K 旗舰直屏”，采用 TCL 华星 C7 发光材料，亮度达 2600nit，支持 144Hz 高刷以及 2880Hz 超高频 PWM 调光。

Redmi K60 至尊版手机索尼 IMX800 大底镜头，支持 OIS + EIS 双重防抖以及小米影像大脑 2.0，自研加速引擎，全链路提升拍照速度，支持全链路 P3 广色域。K60 至尊版小米澎湃 P1 充电芯片和澎湃 G1 电池管理芯片，电池容量为 5000mAh，支持 120W 有线快充。

此外，Redmi K60 至尊版手机还首次支持 IP68 级防尘防水，配备 NFC、X 轴马达、立体声双扬、红外遥控等基础配置。

Redmi K60 至尊版手机将于今晚 7 点正式发布，届时IT之家将带来详细报道。

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