雷军：小米龙骨转轴关键零部件采用全新的“超级钢”，悬停角度 45°-135°

IT之家 8 月 11 日消息，雷军发文科普小米 MIX Fold 3 的“小米龙骨转轴”，以 14 个活动关节带来全新前所未有的屏幕保护力。

雷军表示，「小米龙骨转轴」的关键零部件采用了全新的「超级钢」，强度达到 1800 兆帕；为了保证细腻且稳定的开合手感，传动结构应用了高耐磨「碳陶钢」，显著提升了转轴传动结构的机构稳定性。

同时，小米 MIX Fold 3 支持 45°-135° 自由悬停。雷军称「小米龙骨转轴」让折叠寿命更长、屏幕更平整、空间占用更少。

值得一提的是，雷军还透露，在小米龙骨转轴和 UTG 超柔性玻璃的支持下，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机在实验室测试了 20 万次折叠后，折痕变化仅有 10 微米。

IT之家此前报道，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机配备 8.03 英寸 2K 内屏，峰值亮度达到 2600nit。该产品搭载两块小米澎湃电池，三颗小米澎湃芯片，内外屏 DOU 续航模型均达到 1.34 天。

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