台积电被指在美建厂犯了选址错误，亚利桑那州缺水、缺工问题严重

IT之家 8 月 14 日消息，台积电在美国设厂的计划遭遇了一些困难和挑战，导致进度落后于预期。据 UDN 报道，对此，旅美工程博士徐纪高在《品观点》网络节目“观点芹爆战”接受资深媒体人黄光芹专访，认为台积电选址就是个错误，加上不了解美国文化，才造成如今进度落后。

徐纪高赴美半世纪，除了拿到结构工程博士学位，还创业成功，目前旗下有房地产公司和桥梁公司，桥梁公司专做公共工程，因此对美国文化了解甚深。

徐纪高认为，台积电在美国设厂本身没有问题，但犯了选址错误。他指出，台积电选择在亚利桑那州的凤凰城建厂，是因为美国政府的要求和影响，而不是出于自身的利益考虑。他认为，亚利桑那州位于科罗拉多河最下游，水资源十分匮乏，而半导体制造需要大量的水。此外，亚利桑那州也缺乏足够的人才和工人，这些都会影响台积电美国厂的生产效率和质量。

徐纪高举例丰田汽车当年也在美政府逼迫下，到田纳西州设厂，三星半导体选在德州的奥斯汀，现代汽车选在阿拉巴马州等例子，他认为台积电有技术、有资金，应该选一个最有利的地方。

IT之家注意到，除了选址问题外，徐纪高还指出了台积电在美国设厂所面临的文化问题。他表示，台湾地区政商界对于美国的了解不够深入，只是把台湾地区的做法搬到美国去，并没有真正融入当地的文化和社会。台积电在美国盖厂，找了很多台湾地区工程师过去了，外界认为台积电是为了便宜的工资，但他认为其实不是，而是台湾地区人工作勤恳可靠，但把台湾地区所有东西都搬过去美国，却犯了美国大忌。

徐纪高建议，既然要到美国设厂，就必须落地生根，必须用当地人才、了解当地文化。他说，如果当地工人素质不够，就要好好训练他们，让他们成为台积电的忠实员工。他还说，台积电应该赶紧学习如何在美国经营移植企业。日本人学会了，韩国人学会了，他希望台积电能够入境随俗，赶紧把美国产业建立起来，让美国人心服口服。

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