小米推出米家空气炸锅 5.5L 可视版，新品预售价 369 元

IT之家 8 月 14 日消息，继米家空气炸锅 4.5L 之后，小米又推出了一款容量更大的米家空气炸锅 5.5L 可视版。该空气炸锅已经上架京东商城，现阶段用户可在 8 月 14 日 10:00-8 月 24 日 9:30 期间预付定金，8 月 24 日 10:00 起支付尾款。

IT之家注：该空气炸锅预售价原为 399 元，预付 20 元定金最终到手价为 369 元。

据介绍，米家空气炸锅 5.5L 可视版配备了一个 6.8 英寸的食材视窗，并可实现不翻面、高效脱脂等功能。此外，该空气炸锅还支持预置 12 种食谱、低温解冻、24 小时预约等功能。

该空气炸锅内置 NTC 电子控温技术，号称可对烘烤过程进行精准的温度监控，从而避免食材焦糊、夹生。加热方面，其采用 1500W 远红外加热，最高温度可达 220℃，官方称使用其烹饪鸡翅 10 分钟可达到米家空气炸锅 Pro 4L 在 180℃模式下烹饪 15 分钟的效果。

温度方面，该空气炸锅支持 40-220℃温度可调，烹饪时长最高支持 24 小时，并在烹饪结束后支持 30 分钟的自动保温。此外，该空气炸锅还支持“小爱同学”语音、手机 App 操控和米家场景互联。

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