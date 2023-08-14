小米米家 3D 打印机上架：众筹价 1699 元，打印、固化二合一

IT之家 8 月 14 日消息，日前，小米有品上架一款米家 3D 打印机，众筹价 1699 元，8 月 16 日 10 点开启众筹。

商品页面显示，米家 3D 打印机支持打印、固化二合一，出厂即调平免组装，插电即可使用，无需额外购买二次固化设备，新手也能直接用。该产品可在专用 App 内一键打印，支持自动切片、自动构建支撑、自动调参数、多分件自动排布功能。

此外，米家 3D 打印机还对单层固化系统加固，特别定制 LCD 高清透光屏，支持专利自动进料、退料，配备高稳定、高精密 Z 轴单线导轨，定制大功率电机，官方宣称“打印更稳定，从容应对复杂模型，还原生动细节”。

米家 3D 打印机采用可水洗环保树脂，通过安全环保质量检测，无需酒精清洗，配备独立料盒仓，实现整盒快速更换。

米家 3D 打印机还提供了专属创作平台，包括自有模型库等，支持个性模型上传、人脸拍照建模等。

IT之家附众筹链接：米家 3D 打印机

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