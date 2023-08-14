红旗纯电新车 E001 内饰官图亮相：6+15.5 英寸曲面双联屏，内置骁龙 8155 芯片

IT之家 8 月 14 日消息，一汽红旗官方公众号昨晚预热了旗下纯电新车 E001 的内饰和更多配置信息，一起来看看。

从此次亮相的官图可知，新车整体采用了颠覆以往红旗品牌风格的设计语言，中控台运用大量曲线，配备一块 15.5 英寸的梯形中控屏。该车配备有双辐式方向盘，主驾位置前面配备了一个 6 英寸的液晶仪表。

该车外观同样具有较强的“颠覆性”。此次官图中亮相的新车为黑色车顶 + 绿色车身的双拼色设计，采用封闭式前脸和全新的红旗 LOGO，大灯组与格栅的组合形状具有较强的视觉冲击效果。此外，车顶上还可以看到激光雷达。

配置方面，红旗 E001 配备了骁龙 8155 芯片，并内置 HAP“精准自动驾驶”系统。动力方面，官方称该车零百加速时间“领先同级”达到 3 秒 +，续航可达 800km，百公里电耗为 12.9kWh。

IT之家此前报道，红旗 E001 在 2023 年上海车展上开启盲订，定位为中型纯电动轿车，是“旗帜”超级架构 FMEs 下的首发车型。该车还将推出支持换电车型，预计 2023 年 11 月上市。

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