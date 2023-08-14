《守望先锋 2》新英雄伊拉锐宣传视频公开，揭示角色出身来历

IT之家 8 月 14 日消息，暴雪本周六公布了《守望先锋 2》的新英雄伊拉锐（Illari）的宣传视频。该视频介绍了伊拉锐的角色背景、出身来历等信息。（IT之家注：本作台湾地区译名《斗阵特攻》，该角色译名为伊拉里）

据介绍，伊拉锐身为最后一名印提勇士，其体内蕴藏着太阳的力量。在成长过程中，她每天都为了成为印提勇士的一份子而不断接受训练。

印提勇士是一群掌握着太阳能量的高贵勇士。在历经一场害死所有印提勇士的可怕灾难后，无比内疚的伊拉锐誓言愿意付出一切弥补这场惨剧。

伊拉锐的能力包括发射出治疗队友 / 伤害敌方的太阳光束、跳跃并释放医疗无人机提供持续治疗效果、释放可将敌人击飞 / 造成范围伤害的爆炸能量球等等。

《守望先锋 2》Steam 版于 8 月 11 日凌晨 3:00 正式上线，用户可免费下载游玩，支持简体中文字幕 / 配音。这款游戏需要 8GB 内存，推荐使用英特尔酷睿 i7 或 AMD 锐龙 5 级别的处理器，以及 GTX 1650 / AMD RX 6400 级别的显卡，下载安装前需要提供 50 GB 硬盘空间。

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