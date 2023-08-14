OpenAI 被指可能破产，郭明錤：无需担心，AI 已是明确趋势

北京时间 8 月 14 日上午消息，天风国际分析师郭明錤表示，不用去担心“媒体报导 OpenAI 可能破产”。AI / AIGC 已是明确的趋势，但产业的变化将会创造新赢家与输家。

值得注意的是若 AI / AIGC 无法创造可持续获利的商业模式，产业对 AI / AIGC 的投资可能会放缓。郭明錤认为，其中一个观察指标为微软未来两个季度对 AI / AIGC 的资本支出展望与相关业务的获利状况。

今日早间，有媒体发布报告称 OpenAI 可能正处于潜在的财务危机之中，或 2024 年底破产。

报告称，OpenAI 仅运行其人工智能服务 ChatGPT 每天就要花费约 70 万美元（约合 506.8 万元）。尽管该公司试图通过 GPT-3.5 和 GPT-4 来实现盈利，但该目前还没有能够产生足够的收入来实现收支平衡。

自从其开始开发 ChatGPT 以来，其亏损额在 5 月份翻了一番，达到了 5.4 亿美元。微软对 OpenAI 投资了 100 亿美元，这可能是目前支撑该公司运行的原因。

但该报告称，如果 OpenAI 不能很快获得更多资金，该公司可能不得不在 2024 年底之前申请破产。

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