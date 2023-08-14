消息称鸿海再度拿下大单，成英伟达 AI 服务器芯片基板最大供应商

IT之家 8 月 14 日消息，据台媒《经济日报》今日凌晨报道，鸿海集团首度拿下了英伟达 HGX AI 服务器芯片基板的订单，供货比重将超过 50%。

据报道，继此前获得英伟达另一款 DGX AI 服务器芯片基板订单之后，鸿海已经取得英伟达最重要的两款 AI 服务器基板订单，同时供应比重正逐步放大。业界人士分析，鸿海集团将由旗下工业富联（FII）承接英伟达的 AI 芯片基板订单。

同时，这也预示着鸿海下半年的业绩有望迎来“大爆发”：

鸿海已成为“AI 芯片龙头”英伟达的芯片基板最大供应商；

苹果 iPhone 15 系列新机将亮相、上市；

鸿海电动汽车预计今年第 4 季度出货。

另外，鸿海将于今天举行法人说明会，公司当前处于法说会前缄默期。据报道，今日的法说会上，法人将聚焦 AI 接单相关问题、电动车进展和 iPhone 15 系列新机的出货状况及海外布局等重要议题。

IT之家此前报道，鸿海集团旗下的工业富联传出了将向苹果独家供应 AI 服务器的消息，台媒援引市调机构统计结果指出，鸿海集团目前在全球服务器领域的市占率达到约 43%，目前是亚马逊最大的云服务供应商，且已经向 ChatGPT 和英伟达供应 AI 服务器。

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