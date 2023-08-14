为防止学生使用 ChatGPT 作弊，部分大学教授考虑回归纸笔考试和手写作文

IT之家 8 月 14 日消息，人工智能（AI）的发展给教育带来了新的挑战。近日据《财富》杂志报道，一些大学教授为了防止学生使用 OpenAI 的 ChatGPT 作弊，决定在秋季学期采用纸笔考试和手写作文的方式进行评估。

ChatGPT 是一个能够生成自然语言文本的 AI 程序，由 OpenAI 开发。该程序已经在多个领域展现出惊人的能力，比如在 AP 生物考试中获得最高分，并以 3.34 的 GPA 成绩在哈佛大学完成新生一年的课程。

IT之家注意到，自推出以来，教师、管理人员和学生都对人工智能在教育中的作用提出了质疑。一些学校选择直接禁止使用 ChatGPT，而另一些学校则探索如何使其成为一种学习工具。然而，在暑假即将结束之际，一些大学教授却在寻找方法来对抗生成式 AI，使他们的考试“不受 ChatGPT 的影响”。

“问学生像‘用三句话解释化学中的克雷布斯循环是什么’这样的问题已经不行了，因为 ChatGPT 会给出一个完美的答案”，密歇根州立大学文理学院副院长 Bill Hart-Davidson 对《财富》杂志说道。

一些担忧的教授表示，他们计划回归手写作业和口头考试，以避免学生使用生成式 AI。“我打算对学生采取中世纪的方式，回到口头考试”，阿巴拉契亚州立大学哲学教授 Christopher Bartel 在今年一月说道。“他们可以用 AI 生成文本来做笔记，但如果他们能够说出来，那就是另一回事了。”

一位加拿大写作教授称，他计划让作业更加个性化，以减少使用 ChatGPT 写作文的情况。

与此同时，ChatGPT 的使用量从五月到六月下降了近 10%，有些技术人士认为这是因为大多数学生放暑假了。如果学生是该程序的主要用户，专家认为这可能意味着 OpenAI 价值有限，用户群体窄，使用场景少。

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