特斯拉墨西哥超级工厂已开始建设，重型施工设备已进场

8 月 14 日消息，在 3 月 1 日的年度投资者日活动上，特斯拉 CEO 马斯克确认他们将在墨西哥新莱昂州建厂，用于生产下一代的电动汽车。

从外媒此前的报道来看，特斯拉在墨西哥的超级工厂规模将相当庞大，占地接近 4200 英亩，也就是约 25495.2 亩，将远大于特斯拉目前已建成或在建的工厂，投资预计将会超过 50 亿美元，也有知情人士透露可能接近 100 亿美元，工厂的建设预计在夏天就会开始。

而从外媒最新的报道来看，特斯拉墨西哥超级工厂的施工，已经开始，重型设备已经进场。

外媒是根据当地媒体的航拍视频，报道特斯拉墨西哥超级工厂已经开始施工的。

航拍视频显示，特斯拉墨西哥超级工厂内已有重型施工设备在进行相关的作业，工厂所在地附近的道路上，还可以看到警示司机工地施工活动的锥形标志。

虽然外媒在报道中提到，目前已经开始建设的，是特斯拉在墨西哥新莱昂州圣卡塔琳娜的总部，但重型设备的进场也是工厂建设的一大重要进展，也似乎表明超级工厂的建设已经开始。

对于特斯拉在墨西哥的超级工厂，最初的报道是称建设在今年 3 月份就将开始，在明年的某一时间点就将开始生产电动汽车，但随后有报道称将在 2025 年一季度前后投产。

重型设备进场开始施工，可能意味着特斯拉这一超级工厂的各项审批已有进展。在上月初，工厂所在地新莱昂州的州长 Samuel Alejandro García Sepúlveda，透露工厂的所有许可都在推进，环保、能源、水资源等都已完成检查，随时都可开始第一阶段的建设。

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