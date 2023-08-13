上汽通用五菱周钘：宝骏品牌明年将推出三款新能源汽车新品

IT之家 8 月 13 日消息，周四晚间，宝骏云朵汽车正式宣布上市，提供 360/460km 续航版本可选，9.58 万元起。

上汽通用五菱品牌事业部副总经理周钘透露：宝骏品牌全面转型新能源，今年已经推出了两款新车型，还计划在明年推出三款新车，而且是分三条不同的产品线。

对于宝骏云朵颇受争议的电池和品牌问题，他表示会重点跟进公司智慧岛智能制造和三电能力，直面问题，积极改进。

昨晚上市的宝骏云朵有 360 Plus、360 Pro、460 Pro 以及 460 Max 四款车型，提供暮云紫、云海白、烟云青三款配色，车身长宽高分别为 4295*1850*1652mm，轴距为 2700mm。

其车身结构采用 5 门 5 座设计，全系配备隐藏式门把手，除了 360 Plus 版手动控制外，其余三款均为电动控制。

内饰方面，宝骏云朵提供绿宝石和黑珍珠两款配色，配备 15.6 英寸悬浮智能中控屏以及电调主驾 / 副驾座椅。IT之家注：入门款 360 Plus 仅提供黑珍珠配色，配备 10.1 英寸悬浮智能中控屏以及手调主驾 / 副驾座椅。此外，宝骏云朵全系配备 8.8 英寸全液晶仪表屏，外后视镜支持电动调节 + 加热。

动力方面，宝骏云朵搭载磷酸铁锂电池，360 Plus、360 Pro 电池容量为 37.9kW・h，续航里程达 360km，充电功率为 3.3kW；460 Pro、460 Max 电池容量为 50.6 kW・h，续航里程为 460km, 充电功率为 6.6kW。宝骏云朵驱动电机最大功率为 100kW，最大扭矩 200 N・m，最高车速为 150km/h。

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