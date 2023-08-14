科技一周大事（8 月 7 日-13 日）：工信部要求开展 App 备案、比亚迪第 500 万辆新能源汽车下线、苹果 A17 仿生处理器跑分曝光

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（8 月 7 日-13 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、小米员工回应手机地震预警为何默认关闭：避免不必要恐慌

Redmi 手机市场经理张宇在微博上回应称，地震预警本身的场景和形态比较特殊，在用户没有充分知晓该功能之前默认开启，地震来临时，很可能会引发用恐慌，导致额外的人身安全事故，所以功能开启后需要强制性看一遍提醒的演示，以免造成不必要的恐慌。>> 查看详情

2、消息称鸿海旗下工业富联向苹果独家供应 AI 服务器

据台媒《经济日报》今日援引消息人士报道，鸿海集团在苹果“一声令下”之后，通过旗下工业富联（FII）位于越南的生产基地向苹果独家供应 AI 服务器。>> 查看详情

3、星纪魅族回应终止自研芯片业务：正在积极协调人员调整优化

针对“星纪魅族调整芯片业务，优化应届生”的消息，星纪魅族 8 月 8 日下午进行了回应。据博主 @麻辣车评官方微博 消息，星纪魅族官方表示决定终止自研芯片业务，由于相关业务调整，涉及到部分人员调整优化，公司正在积极协调，沟通解决方案。>> 查看详情

4、工信部要求开展 App 备案，2024 年 4 月前完成

近日，工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》。工信部称，自 2000 年起，依据《互联网信息服务管理办法》（国务院令第 292 号）规定，电信主管部门对从事互联网信息服务的网站开展备案核准工作（即 ICP 备案）。>> 查看详情

5、领英职场正式停止服务

今年 5 月 9 日，在全球拥有超过 10 亿用户的职场社交平台领英宣布，中国本土化求职 App 领英职场将于 2023 年 8 月 9 日起正式停服，也就是说该 App 已停止服务，包括移动端 App、桌面端网站和微信小程序等所有领英职场的产品和服务均已停止。>> 查看详情

6、首搭鸿蒙 HarmonyOS 4，华为智选车首款纯电轿车实车曝光

8 月 9 日网上曝光了一组华为智选纯电轿车的实车图，新车采用封闭式前脸，大灯和问界 M9 的比较相似。车顶配有激光雷达，左右两侧有后视摄像头，预计将搭载问界 M5 智驾版同款华为 ADS 2.0 高阶辅助驾驶系统，支持高速和城区辅助驾驶。>> 查看详情

7、比亚迪第 500 万辆新能源汽车宣布下线，罗振宇喜提一台腾势 N7

8 月 9 日晚间，比亚迪宣布第 500 万辆新能源汽车下线，据介绍，比亚迪第 500 万辆新能源汽车是刚刚上市的腾势 N7，车主则是罗振宇。>> 查看详情

8、全球首个陆上商用小型核反应堆“玲龙一号”核心模块吊装成功，100%“中国制造”

8 月 10 日，中核集团旗下中国核电投资控股中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲珑一号反应堆核心模块吊装成功。中核集团称，这是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。>> 查看详情

9、小米 AI 大模型 MiLM-6B 首次曝光：64 亿参数，C-Eval 总榜排名第 10

小米公司此前并未“官宣”直接加入 AI 大模型赛道中，不过小米的 AI 大模型 MiLM-6B 目前已经悄然现身 C-Eval、CMMLU 大模型评测榜单，截至当前，小米大模型在 C-Eval 总榜单排名第 10、同参数量级排名第 1。AI 大模型 MiLM-6B 当下才首次曝光，不过完成度已经较高，在未来该模型可能会被用于小米旗下“小爱同学”等虚拟助理服务中。>> 查看详情

响最大。如果消息属实的话，可能最开心的就是我和荣耀的很多小伙伴了，市场竞争是另一个维度”。>> 查看详情

10、中国移动 CEO 董昕：初步判断 2028 年 6G 会全面迎来商用

中国移动 8 月 10 日举办 2023 年半年度业绩说明会，CEO 兼执行董事董昕表示，6G 对于 5G 来说，是一个跳跃性的技术发展，2028 年 6G 将全面迎来商用。>> 查看详情

11、长城汽车王远力：生态环境部已对比亚迪秦 / 宋 PLUS DM-i 排放不达标展开联合调查

长城汽车 CTO 王远力发文宣布，2023 年 6 月 25 日，生态环境部已就长城汽车 4 月 11 日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部举报比亚迪秦 PLUS DM-i、比亚迪宋 PLUS DM-i 采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题，展开联合调查。>> 查看详情

12、苹果 A17 仿生处理器跑分曝光：单核成绩相较 A16 提升高达 31%

此前 A17 仿生处理器的早期性能评估表明，与上代 A16 仿生处理器相比，单核性能没有重大提升。然而，最新曝光的跑分却呈现出完全不同的景象。

结果显示，A17 在基准测试的单核成绩为 3269 分，中比 A16 提高了 31%。在多核测试中，差距并不那么大，A17 的成绩比 A16 高出 24％，但仍然非常出色。>> 查看详情

13、Cortana 退出舞台：微软 Win11 普通用户已无法使用该应用

根据国外科技媒体 Windows Central 更新报道，不少用户反馈目前在 Win11 系统中访问 Cortana 独立应用，会跳出当前应用已弃用的提示。>> 查看详情

14、华为声明：不对外经营房地产业务

8 月 12 日，华为官方发布声明：东莞棠雅实业投资有限公司，主要承担建设、管理华为数万员工的园区配套人才房功能，不对外经营房地产业务。东莞棠雅实业投资有限公司于 8 月 3 日成立，注册资本 15 亿元，经营范围包括住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；工程管理服务，由华为投资控股有限公司 100% 全资持股。>> 查看详情

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