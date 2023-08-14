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多辆特斯拉 Cybertruck 电动皮卡现身得州工厂，即将量产交付

2023/8/14 7:42:22 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 14 日消息，特斯拉在得克萨斯州的超级工厂（Gigafactory Texas）已经开始生产 Cybertruck 电动皮卡，并有多辆车辆出厂，这是特斯拉即将正式启动 Cybertruck 的生产和交付的最新迹象。

Cybertruck 是特斯拉于 2019 年 11 月发布的一款全新的电动皮卡，特斯拉原计划于 2021 年底开始 Cybertruck 的生产和交付，但由于多种因素，该计划被推迟到 2023 年。根据特斯拉最新的时间表，Cybertruck 将于 9 月底开始交付给员工和公司内部人员。届时，特斯拉还有望公布 Cybertruck 的最终价格和规格细节。

为了验证 Cybertruck 的生产进度，一些无人机爱好者定期飞行在得克萨斯州超级工厂上空，拍摄工厂内外的情况。IT之家注意到，在最近一次的无人机拍摄中，他们发现了至少 9 辆 Cybertruck 已出厂，在工厂内部也发现了更多的 Cybertruck，可能是特斯拉最近进行了一次批量测试生产。

除了在得克萨斯州超级工厂生产 Cybertruck 之外，特斯拉在新西兰至少有 5 辆 Cybertruck 在进行测试，在加利福尼亚州的公路上也有 Cybertruck 在路试。这些都表明，特斯拉已经生产了相当数量的 Cybertruck，并且正在为正式启动生产做好准备。

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关键词：Cybertruck电动皮卡特斯拉

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