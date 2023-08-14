小牛电动 2023 年 Q2 营收 8.29 亿元转盈为亏，净亏损 190 万元

IT之家 8 月 14 日消息，小牛电动今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报。财报显示，小牛电动第二季度营收为 8.288 亿元，较上年同期增长 0.1%。

第二季度净亏损 190 万元，而上年同期净利润为 1440 万元。不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净利润为 1440 万元，而上年同期净利润为 3120 万元。IT之家附主要财务表如下：

第二季度运营业绩：

电动踏板车销售量为 211,996 辆，与去年同期相比增长 1.5%。

其中，中国市场电动踏板车销售量为 178,567 辆，与去年同期相比下滑 1.0%。

国际市场电动踏板车销售量为 33,429 辆，与去年同期相比增长 17.1%。

截至 6 月 30 日，中国专卖店数量达 2844 家。

境外销售网络扩展至 55 家经销商，覆盖了 53 个国家。

第二季度财务业绩：

营收为 8.288 亿元，较上年同期增长 0.1%。

其中，国内市场电动踏板车营收为 6.387 亿元，同比增长 7.1%，占电动踏板车总营收的 84.8%。国际市场电动踏板车营收为 1.147 亿元，同比下滑 21.6%，占电动踏板车总营收的 15.2%。

营收成本为 6.373 亿元，与去年同期相比下滑 3.4%。

毛利率为 23.1%，而去年同期为 20.3%。

运营开支为 1.988 亿元，与去年同期相比增长 14.9%。

净亏损 190 万元，而上年同期净利润为 1440 万元。净亏损率为 0.2%，而上年同期净利润率为 1.7%。

不按美国通用会计准则（non-GAAP），调整后的净利润为 1440 万元，而上年同期净利润为 3120 万元。净利润率为 1.7%，而上年同期净利润率为 3.8%。

每股美国存托股（ADS）基本和摊薄净亏损均为 0.02 元（约合 0.00 美元）。

资产负债表：

截至 2023 年 6 月 30 日，小牛电动持有的现金、定期存款和短期投资总值为 10.222 亿元，限制性现金 1.097 亿元，短期银行借款 4140 万元。

业绩展望：

小牛电动预计，2023 年第三季度营收将达 11.53 亿元至 13.26 亿元，与上年同期相比增长 0% 至增长 15%。

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