蔚来法务部：捐赠维权所获赔偿用于社会公益，拒绝向“小牛说车”持有人出售车辆

IT之家 8 月 5 日消息，今日蔚来法务部通过官方微博发表声明，更新了部分侵害蔚来和用户权益案件的进展。IT之家整理主要信息如下：
赔偿款项用途和去向：自去年以来为维护蔚来和用户权益所获赔偿的款项，将用于关注教育、养老等社会公益项目。蔚来用户公益基金会已联合安徽省慈善总会正式签约，设立公益基金，目前首批善款已经捐助完毕。
顾宇波利用网络账号“小牛说车”侵害蔚来名誉权一案进展：合肥市中级人民法院已驳回顾宇波提出的管辖权异议上诉。同时，鉴于顾宇波对蔚来及用户进行谩骂、污蔑和攻击，官方已通知解除汽车购买协议，拒绝向其出售蔚来品牌车辆，并于解约当天退还全部款项、支付协议内涉及的双倍车辆定金。
徐某某利用网络账号“蔚蔚收容所”等侵害蔚来名誉权一案进展：徐某某已向蔚来公司、用户、社会公众正式道歉，且全部赔偿款已支付完毕。
“阿里无人区蔚来汽车用户‘等死’”辟谣：日前多个网络账号发布“我的一个朋友昨天在阿里的无人区，施救出了一个川 A 的蔚来，车上三大一小躲在一个羊圈里面等死…”的图文内容，据查实，该图片为蔚来用户驾驶车辆在新疆地区旅行，蔚来道路服务人员协助救援，并安排保障车提供加电服务，但图片被相关侵权账号配上恶意歪曲文案，误导公众。此行为严重侵害了蔚来及蔚来用户的合法权益，后续也将采取法律手段维权。
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