蔚来法务部：捐赠维权所获赔偿用于社会公益，拒绝向“小牛说车”持有人出售车辆

IT之家 8 月 5 日消息，今日蔚来法务部通过官方微博发表声明，更新了部分侵害蔚来和用户权益案件的进展。IT之家整理主要信息如下：

赔偿款项用途和去向：自去年以来为维护蔚来和用户权益所获赔偿的款项，将用于关注教育、养老等社会公益项目。蔚来用户公益基金会已联合安徽省慈善总会正式签约，设立公益基金，目前首批善款已经捐助完毕。

顾宇波利用网络账号“小牛说车”侵害蔚来名誉权一案进展：合肥市中级人民法院已驳回顾宇波提出的管辖权异议上诉。同时，鉴于顾宇波对蔚来及用户进行谩骂、污蔑和攻击，官方已通知解除汽车购买协议，拒绝向其出售蔚来品牌车辆，并于解约当天退还全部款项、支付协议内涉及的双倍车辆定金。

徐某某利用网络账号“蔚蔚收容所”等侵害蔚来名誉权一案进展：徐某某已向蔚来公司、用户、社会公众正式道歉，且全部赔偿款已支付完毕。