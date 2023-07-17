努比亚 Z50S Pro 手机外观公布：小牛皮玻璃圆盘相机，骁龙 8 Gen 2 领先版

IT之家 7 月 17 日消息，努比亚手机今日正式公布了努比亚 Z50S Pro 手机的两款配色，采用“小牛皮玻璃经典相机设计”，后置圆盘三摄。

从官方海报可以看到，努比亚 Z50S Pro 手机的后盖采用拼接设计，正面为居中挖孔屏，整体边框控制得不错。

该手机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本；配有 1.5K 超视网膜护眼直屏、5100mAh 电池 + 80W 快充。

此外，努比亚 Z50S Pro 配备全新 35mm 定制大光圈镜头 + 全新传感器，感光量提升 56%，进光量提升 34%；定制 1G+6P 专业光学镜头，阿贝数高达 81.6，搭配蓝玻璃旋涂 IR 滤光片，成像清晰度升级；支持 3D Lut 专业引擎、闪电抓拍升级 4.0。

该机搭载了超大面积仿生设计 VC 片，采用植物仿生通道设计；配备 9 颗高精度 NTC 温度传感器，灵敏探测机身温度，实时调节散热策略。

努比亚 Z50S Pro 手机将于 7 月 20 日正式发布，届时IT之家将为大家第一时间跟进新品价格和完整配置信息。

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