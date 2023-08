消息称钉钉独立发展，阿里战略孵化创新业务加速

8 月 14 日下午消息,新浪财经独家获悉,随着阿里巴巴“1+6+N”组织变革的持续推进,阿里集团已明确钉钉继续作为阿里巴巴集团内独立业务,独立发展,加速孵化。

阿里内部人士称,钉钉一直是阿里旗下的一个独立业务,在“1+6+N”组织变革前,钉钉由阿里云智能事业群分管。不久前,阿里云宣布将从阿里集团分拆上市,而钉钉则明确将独立发展。该内部人士强调,阿里云和钉钉会继续保持紧密的业务合作,这一点没有变化。

随着盒马、菜鸟、阿里云等纷纷公布上市时间表,钉钉是否会很快进入第二批的上市预备名单,目前还未可知。

作为一个 2014 年启动,2015 年走上正轨的创业项目,钉钉在阿里内部已经孵化了将近 9 年。根据 Questmobile 数据,钉钉近两年的 MAU(月活跃用户数)稳定在了 2 亿左右。“虽然 2020 年疫情刚爆发时就冲上了 2 亿,但居家上课的学生和老师很快如潮水般褪去了,当时的钉钉还没来得及思考怎么留住这些用户”,钉钉内部人士说。

这个任务被交给了现在的钉钉团队,怎么把粗放的规模变成高质量的规模,成了这个业务再次向阿里证明其价值的关键。

经过了两年多的产品优化,或收购或重做或舍弃,钉钉希望自己真正具备企业客户价值。“产品和以前变化很大,尤其是低代码这些实实在在能帮助到中小企业业务数字化的产品”,一位制造行业 CIO 说,“虽然产品的体验上还有可以改进的地方,但在能力和性价比面前基本可以忽略。”

在海外,与钉钉同一年诞生的 Slack 拥有超过 2000 万活跃用户,只有钉钉的 1/10,不过其在 2022 年第一季度创造了 2.7 亿美元收入。Salesforce 预计到 2025 年底,Slack 的收入将超过 42 亿美元。前者在 2020 年斥资 277 亿美元将 Slack 收购,是这家全球最大 CRM SaaS 服务提供商有史以来最大的一笔收购。

不过,与 Slack 不同的是,钉钉的商业化起步较晚,2022 年 3 月份才正式宣布启动。而 Slack 在诞生两年后的 2016 年就已经收入突破 1 亿美金。

“钉钉以前是追求用户规模的,几乎不需要考虑赚钱”,一位 SaaS 行业人士表示,“也是遇到了 to C 互联网的黄金时段。只有阿里才能数年如一日地投入一个 to B 业务,在中国做 to B 没有十年成不了。”

这也折射出国内外软件行业不同的境遇,国外软件标准化程度高,市场成熟,天生商业化。国内软件行业定制化程度高,生而免费,市场心智需要教育。

但从钉钉官方披露的信息看,钉钉的商业化进展很快。

2022 年 9 月,钉钉总裁叶军在接受媒体采访时曾表示,钉钉的营收增速超过三位数,收入总绝对值暂时不高,但毛利率很高,超过软件行业平均水平。今年 6 月,他再次对外表示,钉钉目标三年内实现盈亏平衡。

多个可靠信源表示,目前已有投资机构希望投资钉钉。“钉钉是 to B 当中的 to C,在整个行业都是一个非常独特的标的。如果引入外部投资者,肯定会被争抢”,一位投资人说。

