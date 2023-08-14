消息称钉钉独立发展，阿里战略孵化创新业务加速

8 月 14 日下午消息，新浪财经独家获悉，随着阿里巴巴“1+6+N”组织变革的持续推进，阿里集团已明确钉钉继续作为阿里巴巴集团内独立业务，独立发展，加速孵化。

阿里内部人士称，钉钉一直是阿里旗下的一个独立业务，在“1+6+N”组织变革前，钉钉由阿里云智能事业群分管。不久前，阿里云宣布将从阿里集团分拆上市，而钉钉则明确将独立发展。该内部人士强调，阿里云和钉钉会继续保持紧密的业务合作，这一点没有变化。

随着盒马、菜鸟、阿里云等纷纷公布上市时间表，钉钉是否会很快进入第二批的上市预备名单，目前还未可知。

作为一个 2014 年启动，2015 年走上正轨的创业项目，钉钉在阿里内部已经孵化了将近 9 年。根据 Questmobile 数据，钉钉近两年的 MAU（月活跃用户数）稳定在了 2 亿左右。“虽然 2020 年疫情刚爆发时就冲上了 2 亿，但居家上课的学生和老师很快如潮水般褪去了，当时的钉钉还没来得及思考怎么留住这些用户”，钉钉内部人士说。

这个任务被交给了现在的钉钉团队，怎么把粗放的规模变成高质量的规模，成了这个业务再次向阿里证明其价值的关键。

经过了两年多的产品优化，或收购或重做或舍弃，钉钉希望自己真正具备企业客户价值。“产品和以前变化很大，尤其是低代码这些实实在在能帮助到中小企业业务数字化的产品”，一位制造行业 CIO 说，“虽然产品的体验上还有可以改进的地方，但在能力和性价比面前基本可以忽略。”

在海外，与钉钉同一年诞生的 Slack 拥有超过 2000 万活跃用户，只有钉钉的 1/10，不过其在 2022 年第一季度创造了 2.7 亿美元收入。Salesforce 预计到 2025 年底，Slack 的收入将超过 42 亿美元。前者在 2020 年斥资 277 亿美元将 Slack 收购，是这家全球最大 CRM SaaS 服务提供商有史以来最大的一笔收购。

不过，与 Slack 不同的是，钉钉的商业化起步较晚，2022 年 3 月份才正式宣布启动。而 Slack 在诞生两年后的 2016 年就已经收入突破 1 亿美金。

“钉钉以前是追求用户规模的，几乎不需要考虑赚钱”，一位 SaaS 行业人士表示，“也是遇到了 to C 互联网的黄金时段。只有阿里才能数年如一日地投入一个 to B 业务，在中国做 to B 没有十年成不了。”

这也折射出国内外软件行业不同的境遇，国外软件标准化程度高，市场成熟，天生商业化。国内软件行业定制化程度高，生而免费，市场心智需要教育。

但从钉钉官方披露的信息看，钉钉的商业化进展很快。

2022 年 9 月，钉钉总裁叶军在接受媒体采访时曾表示，钉钉的营收增速超过三位数，收入总绝对值暂时不高，但毛利率很高，超过软件行业平均水平。今年 6 月，他再次对外表示，钉钉目标三年内实现盈亏平衡。

多个可靠信源表示，目前已有投资机构希望投资钉钉。“钉钉是 to B 当中的 to C，在整个行业都是一个非常独特的标的。如果引入外部投资者，肯定会被争抢”，一位投资人说。

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