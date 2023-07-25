钉钉：12 条产品线已接入大模型，可生成 PPT、思维导图等

IT之家 7 月 25 日消息，钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展，知识库、Teambition、白板等加入 AI 能力，目前钉钉 12 条产品线、40 多项场景已接入大模型。用户通过斜杠“/”输入自然语言，即可生成 PPT、思维导图、数据分析图表、项目看板等。

今年 4 月，钉钉在 2023 春季钉峰会上宣布全面接入通义千问大模型；5 月底，面向企业用户，钉钉斜杠“/”正式启动邀请测试，首批邀测的产品包含钉钉文档、会议、IM 群聊、低代码与酷应用等。

本次，接入阿里云通义大模型后的钉钉知识库、表格、脑图、白板、Teambition、邮箱等功能特性全新升级亮相，IT之家附官方介绍如下：

在 AI 辅助内容创作方面，钉钉白板上线对话一键生成 PPT，脑图支持对话创作思维导图，表格可一键生成数据分析和图形报表等能力，从零基础到 Office 大师，只需向 AI 说一句话。

用 AI 解决繁琐事务，钉钉闪记不仅支持分段落生成会议摘要，还更新智能章节、发言人回顾展示，钉钉会议更新会中实时生成摘要，会议重点快速掌握。

在多人协作场景中，钉钉知识库、Teambition 接入 AI 后，知识的沉淀与使用、项目的管理门槛将大幅降低，每个团队都可以快速生成专属的知识小模型和项目顾问；钉钉文档更新后的功能，支持根据多篇文档生成内容，让创作更准确。

钉钉会议、邮箱等产品也进行了更新，支持自然语言对话生成虚拟背景、进行会控，及智能写信、智能回信等功能。

今年 4 月，钉钉提出未来一年所有场景都将进行智能化布局。目前，钉钉 IM 群聊、会议、文档、低代码、酷应用，及知识库、白板、脑图、表格、闪记、Teambition、邮箱 12 款产品已加入大模型测试，除 Teambition 和邮箱外，其余产品功能已陆续面向企业用户邀请测试。

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