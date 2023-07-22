钉钉私人文件存储服务 8 月 1 日起逐步关闭，将转由阿里云盘提供

IT之家 7 月 22 日消息，钉钉日前宣布，为更加专注于服务组织协同办公数字化、智能化，钉盘的功能将于 2023 年 8 月 1 日起进行优化调整：私人文件存储服务将进行关闭调整并转由阿里云盘提供。

▲ 图源 钉钉官方使用手册

钉钉目前已通过官方文档提供三种备份方案。第一种方案为通过“备份到阿里云盘”进行备份，该功能已于 2023 年 5 月 20 日起开放；第二种方案是将钉钉文档以及暂存在私人盘中的工作文件添加或移动到对应组织的知识库或钉盘中；第三种方案是将私人盘文件直接下载到本地设备中。

钉钉官方表示，阿里云盘是一款速度快，不打扰，够安全、易于分享的网盘。用户可以在阿里云盘存储、管理和探索内容，尽情打造丰富的数字世界。

此外，钉钉官方强调，没有阿里云盘账号也可备份私人盘文件，所有个人版用户首次进入阿里云盘需要首先授权登录成功后方可进入，新用户可一键注册云盘账号，注册即免费获取 100GB 永久容量。

IT之家附上官方详细备份指南地址：点此前往

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