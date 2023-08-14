“最终幻想之父”坂口博信已通关《FF16》：这就是“终极幻想”

IT之家 8 月 14 日消息，“最终幻想之父”坂口博信在 X（推特）发文表示已通关《FF16》，并称其为最终幻想的“终极幻想”。

坂口博信还表示，最终幻想是不断发展的，它永远不会完结，冒险精神、勇气和决心是关键。

IT之家此前报道，《FF16》开发团队近期在采访时透露，quare Enix 此前也想过使用“虚幻 4、虚幻 5”这种“通用的引擎”来打造《最终幻想 16》，不过考虑到此类引擎不是自家的，且使用成本更高，对 Sqaure Enix 自身不利。

最终开发团队决定从零开始，以《最终幻想 16》为起点来打造一个新的内部引擎，至于该引擎的具体（如名称等）信息，在此次的采访中官方并未给出明确的答复。

值得一提的是，吉田直树在宣发会中提到，Square Enix 将继续为《最终幻想 14》开发新内容，同时询问玩家“不知大家对于《最终幻想 16》的体验如何呢？是否会期待其后续内容、衍生以及团队的其他作品呢？”，透露出《最终幻想 16》的故事还将有后续，预计此类内容将作为 DLC 或衍生作品推出。

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