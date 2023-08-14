开发团队透露游戏《最终幻想 16》技术细节，采用自家全新引擎打造

IT之家 8 月 14 日消息，《最终幻想 16》的开发团队近期接受了杂志 《CG WORLD》（2023 年 9 月号） 的采访，其中透露了一些本作在引擎上的信息。

据悉，《最终幻想 16》在开发初期考虑使用“夜光”引擎制作 （IT之家注：Square Enix 的自家游戏开发引擎，应用于前作 《最终幻想 15》），不过由于游戏在开发周期上和 《最终幻想 15》 有部分重合，因此最后并未采用“夜光”引擎。

▲ 《最终幻想 15》使用的“夜光”引擎刻画游戏内“食品”相当出色，因此该游戏也被玩家称为“食物模拟器”

▲ 《最终幻想 15》使用的“夜光”引擎刻画游戏内“食品”相当出色，因此该游戏也被玩家称为“食物模拟器”

开发团队同时表示，Square Enix 此前也想过使用“虚幻 4、虚幻 5”这种“通用的引擎”来打造《最终幻想 16》，不过考虑到此类引擎不是自家的，且使用成本更高，对 Sqaure Enix 自身不利。最终开发团队决定从零开始，以《最终幻想 16》为起点来打造一个新的内部引擎，至于该引擎的具体（如名称等）信息，在此次的采访中官方并未给出明确的答复。

▲ 图源 《最终幻想 16》官方截图

不过值得一提的是 Square Enix 在 2022 年 9 月时申请注册了一个名为“Radac Engine”的商标，因此外媒 gameatsu 推测这应便是《最终幻想 16》所使用的引擎名称。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。