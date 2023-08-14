荣耀 CEO 赵明：每年拿出营收的 10% 用于研发投入

IT之家 8 月 14 日消息，荣耀 CEO 赵明今日在微博发文表示将每年拿出营收的 10% 用于研发投入，不断探索智能终端的未来发展，并且将持续加大零售阵地建设。

赵明表示，荣耀在独立后的新征程上已经走过了 1000 天。只有脚踏实地，才能走得更远。

目前，荣耀已经逐步成长为一家拥有 3000 + 全球合作伙伴，服务全球 100 多个国家和区域，200 多个运营商与渠道伙伴，1.9 亿用户的全球科技品牌。

根据赵明的说法，荣耀将参加 9 月的 IFA 2023，届时将面向全球推出荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机等产品，而且荣耀届时还将公布“未来的”折叠屏新技术。

IT之家注意到，数码博主 @数码闲聊站 此前透露，荣耀接下来要发布的新品是一款外折叠新机，机身更轻薄，配备 2K 护眼大屏。明年荣耀还将推出 MagicFlip 折叠屏手机以及数字系列 GT 机型。另外，该博主还在评论区透露，荣耀还将发布配备 LCD 显示屏的新机。

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