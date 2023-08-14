赵明：荣耀将在 IFA 大展上发布“未来的”折叠屏新技术

IT之家 8 月 14 日消息，荣耀上个月在国内推出了荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机，首发价 8999 元起。荣耀还将参加 9 月的 IFA 2023，届时将面向全球推出荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机等产品。

根据荣耀终端有限公司 CEO 赵明的最新预热，不只有 Magic V2 新机，荣耀“未来的”折叠屏新技术也将在 IFA 2023 上亮相。

爆料人 Ishan Agarwal 此前透露，荣耀将在 IFA 2023 上推出 2 款折叠屏手机，其中一款是 Magic V2，另一款暂时没有任何渲染图和泄露消息。

IT之家注意到，数码博主 @数码闲聊站 此前透露，荣耀接下来要发布的新品是一款外折叠新机，机身更轻薄，配备 2K 护眼大屏。明年荣耀还将推出 MagicFlip 折叠屏手机以及数字系列 GT 机型。另外，该博主还在评论区透露，荣耀还将发布配备 LCD 显示屏的新机。

值得一提的是，荣耀终端有限公司一款型号为 VCA-AN00 近日通过了电信设备进网许可，根据多位数码博主爆料，这款手机就是荣耀的首款外折屏机型 —— 荣耀 Magic Vs2（暂定）。

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