271.8 万元，阿斯顿马丁 DB12 Volante 车型正式上市：第四季度开始在大中华区进行首批交付

IT之家 8 月 14 日消息，阿斯顿・马丁 DB12 Volante 今日宣布正式上市，官方建议起配价 271.8 万元。

这款车型将在加利福尼亚州蒙特雷汽车周（IT之家注：8 月 15 日至 18 日）迎来全球首发，并于 2023 年第三季度开始生产，2023 年第四季度开始在大中华区进行首批交付。

这款车型采用双门敞篷车身设计，2+2 型座椅布局、挤压粘合成型铝制车身结构、复合材料面板，采用 LED 前照灯（远光灯和近光灯），带自动远光灯（AHB）、集成转向灯、日间行车灯、位置灯以及锁车氛围灯，还有 6 叶片金属格栅、支持自由悬停的“天鹅翼”无框车门、LED 刀片式尾灯，以及，阿斯顿・马丁 Aeroblade™风刃系统的升降式扰流板。

DB12 Volante 采用了软顶敞篷设计，提供黑色（标配）、红色、蓝色和黑银色四种颜色供选择。据悉，电动 K 形折叠车篷拥有 260 毫米堆叠高度，从而将储物空间最大化。

内饰方面，新车采用阿斯顿・马丁新一代信息娱乐系统，该系统从零研发，是阿斯顿・马丁的首个自主开发的信息娱乐系统。

这款车型采用了一个完全集成的多屏幕系统，具有完整的在线网联功能，包括 10.25 英寸触摸屏，具有全电容式单指和多指手势控制功能。

此外，它还保留了用于档位选择、驾驶模式选择、加热和通风等关键物理操作按钮，而且底盘、ESP 和排气、车道辅助和泊车距离控制系统也有超控开关。

此外，阿斯顿・马丁还推出了全新的智慧网联 App，该应用程序专为 iOS 和安卓系统开发，允许客人通过个人设备与 DB12 进行互动、控制和反馈。

性能方面，它采用了全合金四顶置凸轮轴 4.0L 双涡轮增压 V8 发动机、双涡轮双涡管涡轮增压系统（每排缸组一个），压缩比 8.6，采用直喷 - 序列电子燃油喷射，提供四个供驾驶员选择的动力系统校准（GT、运动、运动 +，湿地）、四个带有氧传感器的催化转化器、湿式油底壳增压系统，最大功率可达 680PS / 6000rpm，最大扭矩 800Nm / 2750-6000rpm，百公里加速时间 3.7 秒，最高速度可达 325km/h。

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