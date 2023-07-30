阿斯顿・马丁全面电气化，2026 年起旗下核心车型均将推出插电混合动力版本

IT之家 7 月 30 日消息，根据英国汽车制造商阿斯顿・马丁的中期产品战略，该公司将在未来为其核心的跑车车型推出插电式混合动力版本，使用其股东梅赛德斯-奔驰提供的技术。

阿斯顿・马丁的首款插电式混合动力车将是 2024 年上市的超级跑车 Valhalla，之后从 2026 年开始，该公司目前的 Vantage、DB12 和 DBS 等车型也将推出电气化版本。

这一消息是在阿斯顿・马丁发布其 2023 年上半年的财务报告时公布的，该报告显示该公司的收入和利润大幅增长。公司董事长劳伦斯・斯特罗尔在附带的声明中宣布：“我们的电气化之旅将从 Valhalla 开始，这是我们的第一款插电式混合动力超级跑车，我们计划将我们的插电式混合动力车型范围扩展到我们的核心车型，这将为客户从内燃机到纯电动汽车的转变搭建桥梁。”

斯特罗尔后来向 Autocar 证实，这一混合动力战略适用于所有车系，并将使用梅赛德斯提供的电气化驱动系统。自 2016 年以来，梅赛德斯一直为阿斯顿・马丁提供发动机和信息娱乐系统。IT之家注意到，阿斯顿・马丁目前使用的 V8 发动机就是梅赛德斯-AMG GT 63 E-Performance 和梅赛德斯-AMG S63 E-Performance 等超级混合动力车型使用的发动机，而阿斯顿・马丁很可能在自己的插电式混合动力汽车中采用这一系统的变体。

当然，阿斯顿・马丁已经在其首款插电式混合动力车 Valhalla 中使用了这一系统。在梅赛德斯-AMG 的超级混合动力车中，双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机与安装在后轴上的电动机相结合，总输出功率达到 800 马力左右，扭矩超过 1000 磅英尺。安装在后备箱中的锂离子电池（S63 为 13.1 千瓦时，GT 63 为 6.1 千瓦时）分别提供了 21 英里和 8 英里的纯电续航里程，而阿斯顿・马丁无疑会根据各自车型的定位使用不同容量的电池组。例如，在更注重豪华性能的 DBX SUV 中可能使用较大容量的电池组，而在电气化 Vantage 中可能使用较小、较轻的电池组。

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