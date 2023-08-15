英伟达单日暴涨 7%，大摩称其第二季度业绩有望超预期

8 月 15 日消息，当地时间周一知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英伟达将从人工智能领域的“巨大变化”中受益。英伟达股价当日应声上涨超 7%，收于每股 437.53 美元，总市值为 1.08 万亿美元。

这突显出投资者坚信英伟达 GPU 将继续成为最受欢迎的计算机芯片，为能够自动生成文本的大语言模型提供动力。只要企业对生成式人工智能感兴趣，英伟达就会从中受益。

摩根士丹利周一发布的分析师报告重申英伟达仍然是公司最近一个季度的“首选”（Top Pick）股，并对下周公布财报的英伟达有望继续超出预期。

摩根士丹利分析师写道：“我们认为最近的抛售是一个很好的买入点。尽管供应受限，我们仍然预计该股当季将肯定是优于预期、继续上扬。更重要的是，未来 3 到 4 个季度的可展望性很强。”“在支出大规模转向人工智能领域、以及未来几个季度供需失衡持续存在异常状况的背景下，英伟达仍然是我们的首选股。”

在 2022 年美国股市经历暴跌之后，英伟达目前市值超过 1 万亿美元，在今年的科技股反弹潮中击败了所有其他公司。2023 年迄今为止，英伟达股价已经上涨了 200%。

本月英伟达股价下跌 6%，部分原因是供货紧张，以及投资者持续担忧整体经济走势以及是否会出现大幅反弹。但摩根士丹利分析师预测，从长远来看英伟达还是将受益。

分析师写道：“最重要的是当下局面非常积极，10 月份的数据完全受到供应的制约，而买方共识的上限已经得到控制。”“我们认为，股价至少会上升到足以让英伟达股票市盈率更接近半导体类概念股市盈率区间的高端，未来仍有实质性上行空间。”

英伟达将于 8 月 23 日公布 2024 财年第二季度业绩。

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