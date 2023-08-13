英伟达发布 GeForce 537.09 热修复补丁，解决《瑞奇与叮当：时空跳转》DirectStorage 兼容问题

IT之家 8 月 13 日消息，为解决《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏在启用 DirectStorage 功能时与部分游戏设置发生的冲突问题，英伟达现发布了 GeForce 537.09 Hotfix 热修复驱动。

新版驱动主要的内容就是优化 N 卡对于新游戏的支持，包括《博德之门 3》《德州电锯杀人狂》及《戈德》等，而且这三款游戏都加入了 DLSS2 支持。

据悉，英伟达在《瑞奇与叮当：时空跳转》发布之前就多次宣传本作将支持该公司的 RTX IO 技术，这实际上是 Nvidia 通过对 DirectStorage 的优化实现，而且本作也是第一个使用该技术的主要作品。

此修补程序驱动程序基于 Nvidia GeForce 536.99 WHQL 驱动程序，该驱动程序更新包含一系列错误修复，其中包括针对 Control 和《死亡空间》的 Bug 修复，以及针对 Nvidia GeForce Experience FreeStyle 过滤器的问题修复，并且还解决了《战地 2042》中的游戏稳定性问题，以及与 Nvidia DLSS 3 一起使用时的遇到的稳定性问题。

此外，该驱动程序还修复了 DaVinci Resolve，解决了使用大量内存时的稳定性问题，但代价是降低性能，不过 Nvidia 已承诺这一问题将通过未来的驱动程序解决。

值得一提的是，AMD 前几天也发布了 Adrenalin 23.10.23.03 驱动更新，专门修复《瑞奇与叮当：时空跳转》的崩溃问题，详情可见IT之家此前报道。

《AMD 发布 Adrenalin 23.10.23.03 驱动更新，修复《瑞奇与叮当：时空跳转》游戏崩溃问题》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。