米哈游投资核聚变，能量奇点“洪荒 70”高温超导托卡马克总体安装正式启动

IT之家 8 月 15 日消息，据能量奇点官微消息，近日，洪荒 70 高温超导托卡马克装置总体安装正式启动。洪荒 70 由能量奇点设计、研发和建设，总体安装由中国核工业第五建设有限公司承建施工。

据介绍，洪荒 70 是能量奇点设计研发的全高温超导托卡马克装置，计划于 2023 年底建成运行。洪荒 70 装置的全部磁体系统，包括环向场（TF）线圈、极向场（PF）线圈和中心螺线管（CS）线圈，均采用高温超导材料建造。届时，洪荒 70 将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。

公开信息显示，能量奇点能源科技（上海）有限公司成立于 2021 年 6 月，法定代表人为杨钊，北大物理系 09 级本科，13-17 年获得斯坦福物理系博士，研究方向量子引力与量子信息交叉以及人工智能与张量网络交叉。

据IT之家此前报道，能量奇点已获米哈游和蔚来资本投资。能量奇点聚焦高温超导托卡马克技术路线，洪荒 70 高温超导托卡马克装置首个环向场线圈（TF）磁体已于 7 月制作完成。

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