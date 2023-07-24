米哈游专项维权行动首战告捷，《原神》外挂制售团伙已落网

IT之家 7 月 24 日消息，米哈游官方公众号今日宣布，近期，米哈游开展的专项维权行动取得最新进展。针对《原神》的两起制售外挂案件，米哈游第一时间向公安机关报案，并配合上海徐汇警方侦破此案。

日前，徐汇警方宣布已将外挂制售团伙抓捕归案，犯罪嫌疑人张某、谢某等因涉嫌破坏计算机信息系统罪被依法刑事拘留。此前制售米哈游相关游戏外挂者被判处有期徒刑已有先例，米哈游表示，将坚决通过法律手段捍卫自身合法权益，追究相关嫌疑人的法律责任。

米哈游称：“公司于 2023 年 6 月 27 日发布的声明长期有效，呼吁广大玩家积极提供线索，多方联动形成合力，共同打击侵权行为，切实保障玩家的权益。再次告诫目前仍在从事传播游戏未公开信息、制售私服与外挂、制售盗版周边等侵权行为的相关主体，立刻停止一切侵权行为，否则米哈游将诉诸法律，追究到底！”

据IT之家此前报道，6 月 27 日，米哈游发布声明，称陆续发现旗下产品未公开信息被泄露和传播，以及私服、外挂等侵权行为，严重侵害了米哈游和相关用户的合法权益。对此，米哈游将依法追究相关主体的民事责任、行政责任及刑事责任。

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